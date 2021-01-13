В Москве появится рекордное количество новых офисов

В 2021 году в Москве может быть введено рекордное за последние 7 лет количество новых офисных зданий, сообщает CBRE.

В 2020 году в столице было построено 224 тысячи кв.м офисных помещений. Это на 40% меньше, чем в 2019 году (когда было введено 388 тысяч кв.м), но на 70% больше, чем в 2018 году (было 133 тысячи кв.м).

Заметное падение по сравнению с предыдущим годом связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию более 300 тысяч кв.м офисов на 2021 год. С учетом переноса в 2021 году в Москве может быть введено более 1 млн кв.м офисных площадей. Это рекорд за последние 7 лет, после 2014 года в эксплуатацию не вводилось более 1 млн кв. м (в 2014 году было построено 1,4 млн кв. м офисов, в 2015 году — 0,7 млн кв. м, в 2016-2020 годах — от 0,1 до 0,3 млн кв. м).

Несмотря на ожидаемые большие объемы ввода в 2021 году, половина этой площади не будет доступна на рынке для аренды или покупки, так как сразу будет занята конечными собственниками, отмечают в CBRE. Эти проекты не повлияют на динамику доли свободных площадей и ставки аренды.

Кроме того, за 2020 год вдвое выросло предложение в сегменте субаренды офисов. К концу года было свободно для этого 106 тысяч кв.м.