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Банки выдали более 1 трлн рублей по льготной программе ипотеки на новостройки 

Секрет Фирмы 1 час назад
Банки выдали более 1 трлн рублей по льготной ипотеке
Фото: РИА Новости
Российские банки к концу 2020 года выдали свыше 1 трлн рублей в рамках льготной программы ипотеки под 6,5% годовых на новостройки. Об этом свидетельствуют данные оператора программы «Дом.РФ».
С момента её запуска в апреле 2020 года банки приняли 1,06 млн заявок на кредиты, из них 67% оказались одобрены. Значительная часть потенциальных заёмщиков подавала заявки одновременно минимум в два банка, поэтому в итоге всего выдано 345 600 кредитов на общую сумму 1,003 трлн рублей.
Лидером по объёму выдачи льготной ипотеки по итогам прошлого года стал Сбербанк — 480,6 млрд рублей. Далее в порядке убывания идут:
  • ВТБ — 198,6 млрд рублей;
  • Альфа-банк — 47,3 млрд рублей;
  • Промсвязьбанк — 39,6 млрд рублей;
  • «Открытие» — 39,3 млрд рублей;
  • «Дом.РФ» — 34,4 млрд рублей;
  • Россельхозбанк — 32,9 млрд рублей;
  • другие банки — 130,5 млрд рублей.
По различным оценкам, всего за 2020 год объем выданных ипотечных кредитов может составить 4 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ».
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых завершается 1 июля 2021 года. Взять ипотечный кредит можно на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 15% от стоимости жилья.
Ранее президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева заявила, что россияне зациклились на желании владеть жильём. Она посоветовала властям не повышать доступность ипотеки, а развивать долгосрочный наём жилья.
В декабре 2020 года глава Сбербанка Герман Греф выступил против продления льготной ипотеки под 6,5%. По его словам, программа стала одним из самых удачных решений для кризиса периода пандемии, но удержание ставки приведёт только к росту цен.
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Комментарии
Недвижимость , Герман Греф , Надежда Косарева , Банк ВТБ , Сбербанк России
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