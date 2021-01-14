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Власти усилят контроль за сдающими жильё 

News.ru 3 часа назад
Минстрой предлагает усилить контроль за теми, кто сдаёт жильё в аренду. Мало кто из владельцев апартаментов платит налоги, до 90% сегмента остаётся в тени.
Соответствующий проект будет внесён в Госдуму до конца этого года. Он будет направлен на повышение прозрачности этого сегмента рынка недвижимости, пишут «Известия». Также документ призван защитить права арендаторов и арендодателей.
На данный момент законопроект находится в разработке. В него могут включить типовой договор найма, положение о создание реестра наймодателей, который будет доступен для налоговой службы.
Эксперты считают, что в проекте необходимо предусмотреть механизм, который позволит отслеживать собственников, не подающих информацию и не платящих налоги. По прогнозам специалистов, новый закон может привести к росту стоимости сдаваемого жилья на 13%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году цены на недвижимость ощутимо выросли во многих регионах страны. В рейтинге по росту цен на жильё Россия поднялась сразу на две позиции.
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Комментарии 30
Недвижимость , Видео , Федеральная налоговая служба , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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