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Цены на квартиры в Новой Москве побили рекорд 

Лера Букина 3 часа назад
Вторичное жилье в Новой Москве продают за 125 млн рублей
Фото: ТАСС
В Новой Москве появились квартиры по рекордно высоким ценам, пишет «Прайм» со ссылкой на «Российскую газету». По словам представителей агентства ОГРК, на вторичном рынке в новых округах самая высокая цена на жилье достигла 125 миллионов рублей. На первом месте в сегменте новостроек оказалась квартира за 50 миллионов рублей.
Эксперты отмечают, что на сегодняшний день на вторичном рынке Новой Москвы выставлено на продажу 2,4 тысячи квартир. Цена самого бюджетного предложения — 1,8 миллионов рублей. В сегменте новостроек в Новой Москве продается около 9 тысяч квартир. По словам аналитиков, самый бюджетный вариант обойдется в 3 миллиона рублей.
Специалисты отметили рост спроса покупателей на недвижимость в Новой Москве в течение 2020 года. За 12 месяцев он вырос на 17,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что по данным исследования риелторской компании «Инком-Недвижимость», квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья в 2020 году значительно подорожали. Так, средняя однокомнатная квартира в Москве подорожала на 27%, в Новой Москве — на 16%, а в области — сразу на 32,4%.
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Комментарии 2
Недвижимость , Инком-Недвижимость , "Российская газета"
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