Вторичное жилье в Новой Москве продают за 125 млн рублей

В Новой Москве появились квартиры по рекордно высоким ценам, пишет «Прайм» со ссылкой на «Российскую газету». По словам представителей агентства ОГРК, на вторичном рынке в новых округах самая высокая цена на жилье достигла 125 миллионов рублей. На первом месте в сегменте новостроек оказалась квартира за 50 миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день на вторичном рынке Новой Москвы выставлено на продажу 2,4 тысячи квартир. Цена самого бюджетного предложения — 1,8 миллионов рублей. В сегменте новостроек в Новой Москве продается около 9 тысяч квартир. По словам аналитиков, самый бюджетный вариант обойдется в 3 миллиона рублей.

Специалисты отметили рост спроса покупателей на недвижимость в Новой Москве в течение 2020 года. За 12 месяцев он вырос на 17,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.