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В Гильдии риелторов предложили не облагать налогом малоимущих арендодателей 

Говорит Москва и ещё 1 46 минут назад
Малоимущих арендодателей предложили не облагать налогом
Фото: ТАСС
В Гильдии риелторов предложили не облагать налогом малоимущих арендодателей. О планах Минстроя ужесточить контроль за сдачей жилья в России сегодня написали «Известия». Сообщается, что ведомство внесёт законопроект в Госдуму до конца года.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что нельзя облагать налогом арендодателей с единственным жильём и низкими доходами.

«Люди сдают часто единственное жильё, не чтобы получить дополнительные доходы. Они пытаются компенсировать нехватку средств в своём скудном бюджете. Более 60% людей, сдающих жильё, — это пенсионеры или безработные. Люди сдают комнату, единственную квартиру, переселяются к родственникам, благоустраивают дачу для жилья. Если люди сдают единственное жильё, живут они там или сдают ради денег, разницы для потребителя нет. Эту социальную группу нужно сразу выделить из сферы налогооблажения».

Для людей с достатком до миллиона рублей в год можно ввести пониженный налог по примеру с вычетами у замозанятых, отметил Апрелев.

«Для группы, которая получает доходы до миллиона рублей, сделать маленький налог, как мы поступили с самозанятыми. Почему им предоставлена такая серьёзная налоговая льгота — 4% вместо 13-15%? Это массовая аудитория, которая получает копейки. То же самое и со сдачей жилья в аренду. Налоги налогам рознь. Есть налог на недвижимость, уже люди платят со своей недвижимости налоги».

60-70% — это малоимущие, которые сдают жильё. Поэтому они относятся к такому налогу как к несправедливому и не будут его платить, заключил Апрелев. Тем не менее эксперты Минстроя считают, что введение налога позволит вывести арендный рынок из «тени», пишут «Известия».
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Комментарии
Недвижимость , Константин Апрелев , Госдума , Минстрой , газета "Известия" , Радиостанция "Говорит Москва"
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