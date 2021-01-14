Малоимущих арендодателей предложили не облагать налогом 

«Люди сдают комнату, единственную квартиру, переселяются к родственникам, благоустраивают дачу для жилья. Если люди сдают единственное жилье, живут они там или сдают ради денег, разницы для потребителя нет. Эту социальную группу нужно сразу выделить из сферы налогооблажения», — отметил глава Гильдии риелторов.