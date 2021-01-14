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Малоимущих арендодателей предложили не облагать налогом 

Вероника Полынина 3 часа назад
Малоимущих арендодателей предложили не облагать налогом
Фото: ТАСС
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев выступил за освобождение от налога от сдачи жилья арендодателей с единственным жильем или низким уровнем дохода.
В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Апрелев указал, что люди зачастую сдают в аренду единственное жилье, чтобы «компенсировать нехватку средств в своем скудном бюджете», а 60% арендодателей — это пенсионеры или безработные.

«Люди сдают комнату, единственную квартиру, переселяются к родственникам, благоустраивают дачу для жилья. Если люди сдают единственное жилье, живут они там или сдают ради денег, разницы для потребителя нет. Эту социальную группу нужно сразу выделить из сферы налогооблажения», — отметил глава Гильдии риелторов.

Для арендодателей, чей доход ниже миллиона рублей в год, Апрелев предложил ввести пониженный налог по аналогии с самозанятыми.

«Почему им предоставлена такая серьёзная налоговая льгота — 4% вместо 13-15%? Это массовая аудитория, которая получает копейки. То же самое и со сдачей жилья в аренду», — сказал он.

Как сообщал «Рамблер», Минстрой планирует до конца 2021 года внести законопроект о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в стране, в частности, создать цифровой реестр арендодателей, информация из которого будет передаваться налоговым органам.
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Комментарии 19
Недвижимость , Константин Апрелев , Федеральная налоговая служба , Минстрой , Радиостанция "Говорит Москва"
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