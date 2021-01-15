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Новостройки Москвы «выросли» на три этажа 

Российская Газета и ещё 1 46 минут назад
Новостройки Москвы «выросли» на три этажа
Фото: ТАСС
Средняя высота столичных новостроек за 2,5 года выросла на три этажа. Об этом говорится в исследовании "Агенства инвестиций в недвижимость Москвы".
Как отмечают авторы исследования, в период с мая 2018 года по декабрь 2020 года средняя этажность новых проектов в Москве выросла с 21,6 до 24,7 этажей. Теперь на ЖК выше 18 этажей приходится 46,4 процента комплексов, а на малоэтажные проекты — до восьми этажей — около трети в общей структуре предложения.
Примечательно, что в московских высотных проектах возводится 229,7 тыс. квартир или 73,3% всех столичных квартир, а на малоэтажки приходится всего 13,8 тыс. квартир или 4,4%.
"Тренд высотности связан с тем, что земли под жилое строительство немного, — отмечает гендиректор агентства Валерий Летенков. — Кроме того, пятна под застройку очень дорогие. Соответственно застройщики хотят получить с этого пятна максимальную выгоду. Это можно сделать с помощью подземного и надземного строительства. Поэтому в проектах строят не только надземные жилые этажи, но и подземные парковки в несколько уровней вниз".
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