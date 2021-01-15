Продавцов недвижимости обяжут вернуть средства при отмене сделки 

Верховный суд России поручил добавить в договор купли-продажи новый пункт для защиты покупателей, пишет РБК со ссылкой на «Российскую газету».

Это означает, что теперь при совершении покупки квартиры необходимо обязательно включать в договор условие, что продавец выступает поручителем возврата денег в случае признания сделки недействительной.

В настоящее время, если сделка признается таковой, это не означает, что покупателю полагаются денежные средства. Новый владелец и вовсе лишается квартиры. В итоге покупатель остается без средств и жилья, а продавец ни за что не отвечает. В российском Верховном суде считают, что уточнение в договоре поможет в такой ситуации, ведь продавец уже не сможет остаться в стороне, поскольку лично поручился, что денежные средства вернет.