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Продавцов недвижимости обяжут вернуть средства при отмене сделки 

Лера Букина 1 час назад
Продавцов недвижимости обяжут вернуть средства при отмене сделки
Фото: Рамблер
Верховный суд России поручил добавить в договор купли-продажи новый пункт для защиты покупателей, пишет РБК со ссылкой на «Российскую газету».
Это означает, что теперь при совершении покупки квартиры необходимо обязательно включать в договор условие, что продавец выступает поручителем возврата денег в случае признания сделки недействительной.
В настоящее время, если сделка признается таковой, это не означает, что покупателю полагаются денежные средства. Новый владелец и вовсе лишается квартиры. В итоге покупатель остается без средств и жилья, а продавец ни за что не отвечает. В российском Верховном суде считают, что уточнение в договоре поможет в такой ситуации, ведь продавец уже не сможет остаться в стороне, поскольку лично поручился, что денежные средства вернет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве выставили на продажу квартиру без окон. Она расположена в 12-этажном доме на северо-востоке города, в районе Южное Медведково.
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Недвижимость , РБК , "Российская газета"
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