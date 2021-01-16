Россиянам посоветовали покупать залоговые квартиры 

Эксперт сделал прогноз о ценах на недвижимость в 2021 году и рассказал, что лучше всего покупать залоговые квартиры — у тех, кто не смог справиться с выплатами по ипотеке. Об этом сообщает АиФ

Инвестор Артем Сошников полагает, что первичная недвижимость в этом году будет дорожать.

«Это связано с программой льготной ипотеки, которую продлили до лета 2021 года, а также со спросом, который пока сохраняется в отношении новостроек», — рассказал эксперт.

Он отметил, что застройщики пользуются ситуацией и активно регулируют уровень спроса на рынке, не выводя новые проекты. Но бесконечно увеличивать стоимость жилья они не смогут. Кроме того, правительство активно обсуждает вопрос по сдерживанию роста цен.

Сошников также предложил способ сэкономить. Для этого надо покупать залоговые квартиры — те, за которые покупатели не смогли расплатиться с банками. Обычно они продаются с хорошим дисконтом.

«Я рекомендую следить за такими предложениями на вторичном рынке», — сказал инвестор.