Эксперт: цены на аренду жилья снизятся в 2021 году

Из-за эпидемии COVID-19 в России начался массовый отток съемщиков жилья. Новые условия давят на рынок: владельцам квартир придется снижать цены. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков рынка.

Эксперты заявили, что не ожидают, что цены на аренду жилья будут расти в 2021 году. Напротив, они будут стагнировать и снижаться.

Пока большая часть собственников отказывается снижать арендную ставку. Но это продлится недолго. Рынок съемного жилья в обозримом будущем ждет резкий рост предложения. В итоге владельцам квартир придется пересмотреть свою политику или остаться ни с чем.

По данным аналитиков рынка, съем однокомнатной квартиры в крупнейших городах страны стоит около 17 тысяч рублей. «Двушка» обойдется в 24,2 тысячи рублей.

Исключение — Москва. По статистике ЦИАН , однокомнатные квартиры предлагаются в среднем за 38,5 тысяч рублей. двухкомнатные — за 56,3.

Таковы расценки на январь 2021 года. По сравнению с декабрем рост составил всего 1-2%.