Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0041
23.12
1.2195
24.12

Эксперты предсказали резкое падение цен на аренду жилья в России 

Майк Габриелян 5 часов назад
Эксперт: цены на аренду жилья снизятся в 2021 году
Фото: РИА Новости
Из-за эпидемии COVID-19 в России начался массовый отток съемщиков жилья. Новые условия давят на рынок: владельцам квартир придется снижать цены. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков рынка.
Эксперты заявили, что не ожидают, что цены на аренду жилья будут расти в 2021 году. Напротив, они будут стагнировать и снижаться.
Пока большая часть собственников отказывается снижать арендную ставку. Но это продлится недолго. Рынок съемного жилья в обозримом будущем ждет резкий рост предложения. В итоге владельцам квартир придется пересмотреть свою политику или остаться ни с чем.
По данным аналитиков рынка, съем однокомнатной квартиры в крупнейших городах страны стоит около 17 тысяч рублей. «Двушка» обойдется в 24,2 тысячи рублей.
Исключение — Москва. По статистике ЦИАН, однокомнатные квартиры предлагаются в среднем за 38,5 тысяч рублей. двухкомнатные — за 56,3.
Таковы расценки на январь 2021 года. По сравнению с декабрем рост составил всего 1-2%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники нашли новый способ выманивания денег, сдавая несуществующие квартиры с новым ремонтом за 6 тысяч рублей в месяц.
Видео дня. Россияне потратили 22,5 млрд рублей на отдых в новогодние праздники
Комментарии
Недвижимость , ЦИАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение