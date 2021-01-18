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Эксперты: в 60% жилых домов в РФ продолжит течь грязная вода 

Павел Тиунов 6 часов назад
Эксперты: в 60% жилых домов в РФ продолжит течь грязная вода
Фото: ТАСС
В 60% жилых домов из кранов продолжит течь грязная и опасная горячая вода, если не будут переоборудованы системы теплоснабжения, сообщают «Известия». Проблема должна быть решена к январю следующего года, но Минстрой намерен просить об отсрочке.
Дело касается открытых систем теплоснабжения, которая предусматривает подачу одной и той же горячей воды в батареи и водопроводные краны. По словам доцента департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислава Шубина, вода для открытых систем нагревается при помощи химической обработки и может оказаться вредной для здоровья. В 2011 году Правительство РФ внесло поправку в закон, согласно которой вода для бытовых нужд должна подаваться раздельно. Крайний срок закрытия открытых систем теплоснабжения всех жилых домов — 1 января 2022 года.
Представители Министерства энергетики уже заявили, что к означенной дате выполнить требования законодательства не удастся. Профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев пояснил, что на реализацию инициативы российским регионам давалось 10 лет. В результате из 70% жилого фонда открытые системы были ликвидированы только в 10% случаев.

«До указанного срока осталось не так много времени — очевидно, что положение закона не будет выполнено», — подчеркнул эксперт.

Известно, что представители Минстроя уже заявили о намерении внести поправку, которая отменит обязательный переход на закрытые системы. Предполагается, что документ поступит на рассмотрение в сентябре 2021 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил наделить россиян правом не платить за коммунальные услуги, если они не соответствуют санитарным нормам.
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Комментарии
Недвижимость , Василий Власов , Сергей Сиваев , Госдума , ВШЭ , ЛДПР , Правительство РФ , Минстрой , Минэнерго , газета "Известия"
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