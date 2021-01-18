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Минстрой намерен отслеживать аренду жилья в России 

Павел Тиунов 4 часа назад
Минстрой намерен отслеживать аренду жилья
Фото: ТАСС
Договоры аренды жилья в России следует заносить в единую информационную базу, считают представители Минстроя, которые готовят соответствующую законодательную инициативу. Таким образом в стране хотят решить вопрос с «серым рынком» арендного жилья, хозяева которого не желают платить налоги, сообщает «Комсомольская правда».
По словам разработчиков, новая информационная система позволит не только начислять сбор автоматически, но и защитить права владельцев жилья и съёмщиков.
В результате должна получиться объемная база, с помощью которой можно «увидеть» ситуацию на рынке и поставить её под «контроль».
Предполагается, что соответствующий закон будет представлен на рассмотрение в Госдуму РФ в течение 2021 года.
Эксперты, оценив инициативу российских властей, разошлись во мнениях о ее возможных последствиях. Например, управляющий директор агентства МИЭЛЬ Мария Жукова заявила, что выход из тени «серых» предпринимателей заставит большинство из них поднять цены на аренду жилья.
При этом она отметила, что в Москве на сегодняшний день владельцы около 50% сдаваемых квартир не платят налоги. По подсчету аналитиков, если бы все арендодатели в России вдруг начали оплачивать обязательные сборы, то госбюджет получал бы дополнительно около 200 млрд рублей в год.
Член экспертного совета гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев заявил, что намерение пересчитать всех владельцев арендного жилья вряд ли будет реализовано в кратчайшие сроки.
По его словам, это «большая административная работа, которая требует координации разных ветвей власти». При этом нельзя забывать про обходные пути, которые скорее всего появятся, добавил эксперт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил о желании создать федеральную онлайн-платформу, с помощью которой можно было бы подыскать съёмное жильё. При этом сервис, по его словам, должен работать только с зарегистрированными предпринимателями, которые гарантируют заключение договора и оплату налогов.
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Комментарии 6
Недвижимость , Мария Жукова , Виталий Мутко , Госдума , Минстрой , Комсомольская правда
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