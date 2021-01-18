Минстрой намерен отслеживать аренду жилья

Договоры аренды жилья в России следует заносить в единую информационную базу, считают представители Минстроя , которые готовят соответствующую законодательную инициативу. Таким образом в стране хотят решить вопрос с «серым рынком» арендного жилья, хозяева которого не желают платить налоги, сообщает «Комсомольская правда».

По словам разработчиков, новая информационная система позволит не только начислять сбор автоматически, но и защитить права владельцев жилья и съёмщиков.

В результате должна получиться объемная база, с помощью которой можно «увидеть» ситуацию на рынке и поставить её под «контроль».

Предполагается, что соответствующий закон будет представлен на рассмотрение в Госдуму РФ в течение 2021 года.

Эксперты, оценив инициативу российских властей, разошлись во мнениях о ее возможных последствиях. Например, управляющий директор агентства МИЭЛЬ Мария Жукова заявила, что выход из тени «серых» предпринимателей заставит большинство из них поднять цены на аренду жилья.

При этом она отметила, что в Москве на сегодняшний день владельцы около 50% сдаваемых квартир не платят налоги. По подсчету аналитиков, если бы все арендодатели в России вдруг начали оплачивать обязательные сборы, то госбюджет получал бы дополнительно около 200 млрд рублей в год.

Член экспертного совета гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев заявил, что намерение пересчитать всех владельцев арендного жилья вряд ли будет реализовано в кратчайшие сроки.

По его словам, это «большая административная работа, которая требует координации разных ветвей власти». При этом нельзя забывать про обходные пути, которые скорее всего появятся, добавил эксперт.