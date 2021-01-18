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Путин поручил до 1 августа определить правовой статус апартаментов 

РИА Недвижимость и ещё 3 3 часа назад
Путин поручил до 1 августа определить статус апартаментов
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу "помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан", то есть определить правовой статус апартаментов, сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений утвержден по итогам совместного заседания Госовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 23 декабря.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на определение правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан. Срок — 1 августа 2021 года", — говорится в поручении.

Соответствующее поручение дано правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений.
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Недвижимость , Владимир Путин , Правительство РФ
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