Цены на новостройки в Новой Москве выросли на треть 

Цены на квартиры в новостройках Новой Москвы побили рекорд, достигнув в среднем 165 тысяч рулей за квадратный метр — так дорого в этой локации новое жилье еще не стоило. За прошлый год цифра выросла на 29 процентов — это тоже самый резкий рост цен за всю историю локального рынка.

Такие выводы сделали в риелторской компании "Метриум". Там рассказали, что средняя стоимость квартиры в ТиНАО достигла 8,8 миллиона рублей и выросла за год на 26 процентов — речь опять же о новостройках. Сильнее всего подорожали студии — рост составил 34 процента, средняя цена выросла до 5,5 миллиона рублей. "Однушки" отстают не сильно — их средний ценник за год увеличился га 31 процент и составил 7,3 миллиона рублей. "Двушки" и "трешки" подорожали примерно на четверть.

Эксперты объясняют рост тем, что в прошлом году на фоне льготной ипотеки и повышенного спроса стоимость жилья выросла повсеместно. Из-за удорожания в старых границах Москвы многие покупатели переключили внимание на присоединенные территории, что также привело к росту среднего ценники, особенно в сегменте новостроек.

К тому же Новая Москва развивается высокими темпами — там открываются новые станции метро, строятся дороги, объекты социальной инфраструктуры. Все это повышает привлекательность жилья и подстегивает спрос.