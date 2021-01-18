Фермеры смогут строить дома на своем хозяйстве 

Фермерам могут разрешить возводить жилые дома на территории своего хозяйства и оборудовать на ней торговые помещения, сообщает «Комсомольская правда».

Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию поправки в Земельный кодекс, где в том числе пойдет речь о возможности строительства жилых домов на территории фермерского (крестьянского) хозяйства.

Подготовленный правительством РФ законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении еще в 2018 году, однако после этого столкнулся с многочисленными законодательными противоречиями в Земельном кодексе, поэтому второе чтение инициативы затянулось.

В весеннюю сессию, как ожидается, будет рассмотрен целый пакет изменений в Земельный кодекс, подготовленный Минсельхозом . Помимо строительства жилых домов у фермеров, возможно, появится право торговать своей продукцией на принадлежащих им землям и возводить на этих землях временные торговые помещения.

Предлагается также внести в законодательство понятие «фермерского дома смешанного типа» — из жилых и нежилых помещений, то есть фермер сможет вести торговлю прямо из своего дома — в тех помещениях, которые будут считаться нежилыми.