Рынку ипотечного кредитования грозит новый пузырь 

Эксперты предупредили о риске пузыря на рынке ипотечного кредитования. По мнению специалистов, рост ипотечного рынка происходит на фоне снижения доходов населения и может привести к коллапсу.

Согласно негативным прогнозам, ипотечный пузырь может лопнуть уже через 8-12 месяцев, когда объем просроченных платежей вырастет на 5-7% к уровню прошлого года.

«Произойдет это не потому, что люди внезапно стали беспечны в отношении собственных долгов, а потому, что платежеспособность граждан может оказаться еще более слабой, чем в настоящее время», — заявила «Московскому комсомольцу» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По его словам, чтобы не допустить просрочек по ипотеке, люди нередко набирают потребительских кредитов, но обслуживать несколько займов оказывается еще сложнее.

«Начинаются неплатежи, закрывающие дорогу к банку за очередной порцией денег. Тогда в ход идет последняя «соломинка» — микрозаймы в МФО. А это уже очевидная петля на шее!» — предупредил Медведев.

По мнению шеф-аналитика «ТелеТрейд» Петра Пушкарева, риски перегрева ипотечного рынка существенно возросли, однако в 2021 году кризиса не случится — лопания пузыря эксперт ожидает в 2022-2023 годах.

Как сообщал «Рамблер», по данным АО «Дом.РФ» и Frank RG, в 2020 году в России выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Количество выданных ипотек за год выросло на 35 процентов, в денежном выражении — более чем на 50 процентов. Ставки на жилье в новостройках упали на 2,4 процентного пункта (до 5,9 процента годовых).