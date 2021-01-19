За год доступность жилья в Москве упала на треть

В 2020 году доступность жилья в Москве для населения сократилось примерно на 30%. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя рекордный для России объем выданных ипотечных займов в 2020 году.

По словам экономиста, ипотечный бум 2020 года в России является уникальной тенденцией. Рост спроса случился на фоне падения реальных доходов населения и номинального ВВП — двух ключевых факторов, обеспечивающих рост спроса на жилье и рост цены квадратного метра.

Манкевич обратил внимание на то, что доступность жилья определяется отношением медианной зарплаты к стоимости медианной квартиры. Если в 2019 медианная зарплата в Москве была в районе 60 000 рублей, а медианная однокомнатная квартира в спальном районе стоила 6 млн рублей, то в 2020 медианная зарплата стала 55 000 рублей, а медианная однокомнатная квартира подорожала до 7,2 млн рублей. Таким образом, в 2019 году до запуска программы льготной ипотеки надо было отдать 100 зарплат для покупки жилья, то теперь — 130,9 зарплат. Таким образом, по подсчетам экономиста, доступность жилья снизилась на 30%.