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За год спрос на посуточную аренду жилья в России упал на 50% 

ТАСС 4 часа назад
За год спрос на посуточную аренду жилья упал на 50%
Фото: ТАСС
Спрос на посуточную аренду жилья в крупнейших российских городах из-за пандемии упал в среднем на 50% в 2020 году относительно 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Из-за пандемии в России упал спрос на посуточную аренду жилья — на 50% за год. Сильнее всего — в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Волгограде, в среднем на 52% в каждом из городов", — говорится в материалах.

Уточняется, что в Москве годовое падение спроса составило 45%, в Санкт-Петербурге — 47%. При этом суточные цены на аренду жилья в обеих столицах выросли: в Москве — на 17% с 3,8 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей, в Петербурге — на 4% с 2,8 тыс. рублей до 2,9 тыс. рублей.
Падение спроса произошло и в других крупных городах России. Так, в Уфе число бронирований сократилось за год на 47%, в Красноярске — на 46%, в Казани и Краснодаре — на 45%, в Новосибирске — на 44%, в Воронеже — на 38%, в Омске и Перми — на 37%.
Из-за пандемии многие россияне отказались от поездок по стране, прокомментировал основатель, владелец и генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.

"Арендодателям приходится непросто: квартиры простаивают, доходы упали. Некоторые из них перепрофилировались и стали сдавать жилье в долгосрочную аренду. Но большинство были вынуждены поднять цены, чтобы остаться на плаву", — приводятся его слова в исследовании.

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Комментарии
Недвижимость , Юрий Кузнецов , ИТАР-ТАСС
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