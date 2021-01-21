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Правительство рассчитывает в октябре внести в Госдуму законопроект об апартаментах 

ТАСС и ещё 2 4 часа назад
Кабмин в октябре внесет в Госдуму законопроект об апартаментах
Фото: РИА Новости
Законопроект, который определит правовой статус апартаментов и установит возможность регистрации в них по месту жительства, планируется внести в Госдуму в октябре 2021 года. Пройти процедуру одобрения документа в Совете Федерации планируется в декабре, следует из плана трансформации делового климата в градостроительстве, который в четверг опубликован на сайте правительства России.

"Сентябрь 2021 года — внесение проекта федерального закона в правительство Российской Федерации, октябрь 2021 года — внесение проекта федерального закона в Государственную Думу, декабрь 2021 года — одобрение федерального закона Советом Федерации", — говорится в документе.

Согласно дорожной карте, планируется в том числе определить правовой статус ранее построенных апартаментов. Среди исполнителей указаны Минстрой, Минэкономразвития, Росреестр и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Президент России Владимир Путин ранее поручил к 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан.
В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов — они не обеспечены социальной инфраструктурой.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на парламентских слушания в Совете Федерации сообщил, что Минстрой предлагает законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, и они должны быть учтены в объеме ввода жилья. При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что правительство России планирует не запретить, а максимально узаконить апартаменты, такие объекты должны быть признаны жильем.
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Комментарии
Недвижимость , Новые налоги , Марат Хуснуллин , Никита Стасишин , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , Минэкономразвития , Минстрой , Росреестр
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