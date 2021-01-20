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Юрист рассказала, в каких случаях накладывают арест на квартиру 

Лера Букина 3 часа назад
Юрист назвала причины наложения ареста на квартиру
Фото: РИА Новости
Самой частой причиной наложения ареста на недвижимость, в том числе и на квартиру, являются долги собственника или судебное разбирательство, в котором недвижимость является предметом спора, заявила ведущий юрист компании Intellect Дарья Скудная. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Недвижимость.
Скудная отметила, что под арестом объекта недвижимости подразумевается запрет на распоряжение им. То есть собственник арестованной квартиры не сможет совершать с ней любые юридически значимые действия, в частности, заключать договоры купли-продажи, обмена, залога.
Юрист подчеркнула, что данный запрет действует до тех пор, пока он не будет снят в установленном законом порядке. При наложении ареста на квартиру собственник, как правило, сохраняет право пользования жилым помещением, проживания в нем, но не может им распоряжаться, пояснила она.
Также юрист отметила, что порядок снятия ареста с квартиры зависит от оснований его наложения. При наличии долга арест снять удастся только после его погашения, отметила Скудная.
Если суд наложил арест в качестве обеспечительной меры, нужно обратиться в соответствующий суд с ходатайством об отмене мер по обеспечению в связи с устранением обстоятельств, которые послужили основанием для их принятия, заключила юрист.
Ранее «Рамблер» сообщал, что московская квартира певицы Марии Максаковой была арестована. Как стало известно, суд наложил арест на апартаменты по иску «мошенников».
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Комментарии
Недвижимость , Мария Максакова-Игенбергс , РИА Новости
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