Вторичное жилье подорожало на 8%

На фоне ажиотажного спроса в 2020 году стоимость квадратных метров на рынке вторичного жилья выросла на 8%. Об этом со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости» пишет газета «Известия».

Эксперты отметили, что по итогам 2020 года спрос на вторичное жилье превысил аналогичные показатели предыдущего года на 35%, цены стабильно росли и в годовом выражении прибавили 8%. При этом в Москве в последнем квартале 2020 года стоимость квадратного метра «вторички» почти в четыре раза превысила средние показатели по стране.

Аналитики связали увеличение спроса на жилье с низкими ставками по ипотеке, поддержкой молодых семей, ростом курса доллара, а также инвестициями россиян в недвижимость для сохранения накоплений.

«Мы еще продолжаем наблюдать повышенный интерес к покупке жилой недвижимости, однако темпы роста спроса замедляются. Вероятно, увеличение цен на жилую недвижимость начинает постепенно компенсировать повышенный спрос — рынок движется к равновесию», — пояснил изданию руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Как сообщал «Рамблер», по данным АО «Дом.РФ» и Frank RG, в 2020 году в России выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Количество выданных ипотек за год выросло на 35%, в денежном выражении — более чем на 50%.

При этом эксперты предупредили о риске «пузыря» на рынке ипотечного кредитования. По мнению специалистов, рост ипотечного рынка происходит на фоне снижения доходов населения, что может привести к коллапсу.