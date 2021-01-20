Правительство намерено сделать деревянные дома объектом ипотеки, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала НТВ.

Вице-премьер отметила, что стратегия развития лесного хозяйства предусматривает запрет на вывоз необработанной древесины из страны и организацию глубокой переработки на территории РФ. Также будут приняты меры по развитию деревянного домостроения.

"Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов", — сказала Абрамченко.

Она отметила, что в России работают 65 компаний, которые занимаются производством домокомплектов, при этом только 3% их продукции собирается в стране.