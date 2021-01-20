Россиянам выплатят деньги при ограничении прав на землю 

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В России предложили в полном объеме возмещать убытки из-за ограничения прав владельцев земли, возникшего на фоне особых условий использования территории или резервирования земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Соответствующий законопроект в Госдуме рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании 20 января, пишет «Парламентская газета».

«Изменения, предлагаемые законопроектом, позволят устранить обозначенную неопределенность в правоприменительной практике», — сказано в пояснительной записке к документу.

Если собственность гражданина станет зоной с особыми условиями использования природной территории, то государство должно будет компенсировать ему упущенную выгоду.

Если данная инициатива получит поддержку, в законодательстве будет прямо прописано возмещение полного убытка для владельца участка.