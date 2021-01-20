Россиянам рассказали, как уйти от «серой» схемы сдачи жилья в аренду 

Аренда жилья выйдет из тени, если ввести в этой сфере методы экономического стимулирования. Такое мнение высказал вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов

По словам специалиста, к январю 2021 года около 60% наемного жилья находилось в «серой» зоне.

«Чтобы внести какие-то изменения в систему функционирования этого рынка, в том числе чтобы повысить собираемость налогов, нужно перейти к методам экономического стимулирования», — заявил Самойлов РИА ФАН.

По его словам, нужно снижать налог на доходы от сдачи квартиры для арендодателей по аналогии с самозанятыми. Для квартиросъемщиков необходимо предоставить налоговый вычет в размере суммы, которую они платят за жилье.

«Если подобное ввести в России, для тех, кто снимает жилье, станет значительно интереснее, чтобы договоры составлялись «по-белому», и тогда они сами будут стимулировать своих наймодателей к заключению такого соглашения», — считает Самойлов.

Как сообщал «Рамблер», в России готовится законопроект о создании единой информационной базы для договоров аренды на жилье. По словам авторов инициативы, новая информационная система позволит не только автоматически начислять налоги, но и защитить права владельцев жилья и съёмщиков. В результате должна получиться объемная база, с помощью которой можно «увидеть» ситуацию на рынке и поставить ее под «контроль».