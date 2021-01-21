Путин поручил принять меры для выравнивания цен на рынке жилья 

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на рынке недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня глава государства обратил внимание на «дисбаланс на рынке жилья», рост цен на недвижимость и сокращение числа доступных квартир.

«В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях» для решения проблемы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты заметили, что во втором полугодии прошлого года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость.

По подсчетам специалистов, доля инвестиционных сделок за шесть месяцев выросла почти на 40%. В результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.