Эксперт рассказал о рисках при покупке жилья с переуступкой прав

Россияне, планирующие покупать недвижимость, могут столкнуться с новым видом мошенничества — покупкой квартир на первичном рынке по переуступке прав по договору долевого участия. Причина этого — простота оформления сделки, предупреждает член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев.

«Многие покупают квартиры в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физлиц. И не по договору купли-продажи, а по переуступке прав по договору долевого участия. При этом возникают точно такие же правовые риски, как и при покупке вторичного жилья», — его слова приводит «Российская газета».

Собеседник предупреждает, что если продавец на момент продажи состоял в браке, а в договоре нет согласия жены, она через какое-то время может подать в суд на раздел имущества.

Приобретение недвижимости по праву переуступки несет в себе такие же риски, как покупка жилья у физлица: недееспособность или развод продавца в будущем могут создать много сложностей. Самая главная проблема — в простоте совершаемой сделки. Например, стороны могут сами составить договор и отнести в Росреестр . Поэтому эксперты считают, что заключать подобные сделки нужно только с участием нотариуса.