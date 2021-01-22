Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0014
13.01
1.2155
13.01

В России появился новый вид мошенничества с жильем 

Ura.Ru и ещё 13 3 часа назад
Эксперт рассказал о рисках при покупке жилья с переуступкой прав
Фото: ТАСС
Россияне, планирующие покупать недвижимость, могут столкнуться с новым видом мошенничества — покупкой квартир на первичном рынке по переуступке прав по договору долевого участия. Причина этого — простота оформления сделки, предупреждает член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев.

«Многие покупают квартиры в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физлиц. И не по договору купли-продажи, а по переуступке прав по договору долевого участия. При этом возникают точно такие же правовые риски, как и при покупке вторичного жилья», — его слова приводит «Российская газета».

Собеседник предупреждает, что если продавец на момент продажи состоял в браке, а в договоре нет согласия жены, она через какое-то время может подать в суд на раздел имущества.
Приобретение недвижимости по праву переуступки несет в себе такие же риски, как покупка жилья у физлица: недееспособность или развод продавца в будущем могут создать много сложностей. Самая главная проблема — в простоте совершаемой сделки. Например, стороны могут сами составить договор и отнести в Росреестр. Поэтому эксперты считают, что заключать подобные сделки нужно только с участием нотариуса.
С мошенничеством сталкиваются не только обычные люди. Недавно стало известно, что Следственный комитет России завел уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. У вдовы Гитаны Леоненко и ее дочери отняли долю в четырехкомнатной квартире и мастерской актера. На недвижимость наложили арест, сообщает РАПСИ. Позже выяснилось, что обвиняемая в мошенничестве готова вернуть недвижимость через суд, напоминают «Невские новости».
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
Ura.Ru: последние новости
В Германии оценили «золотую стратегию» Путина. «Мастерски справился с задачей» В Германии оценили «золотую стратегию» Путина. «Мастерски справился с задачей» В РФ сократят число профессий, имеющих право на досрочную пенсию. Заявление депутата Госдумы В РФ сократят число профессий, имеющих право на досрочную пенсию. Заявление депутата Госдумы Экономист предупредил россиян о рисках хранения наличных Экономист предупредил россиян о рисках хранения наличных
Комментарии 7
Недвижимость , Экономика России , Алексей Баталов , СКР , Росреестр , РАПСИ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение