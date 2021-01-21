Программу льготной ипотеки могут продлить до 31 декабря 

Программу льготной ипотеки могут продлить до конца 2021 года. К такому решению, как сообщает «Интерфакс» , пришли участники совещания у президента РФ Владимира Путина

Ранее вопрос продления программы стал предметом спора между Банком России и правительством.

Как сообщал «Рамблер», программа льготного ипотечного кредитования заработала в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Программа предполагает кредитную ставку 6,5% годовых и первоначальный взнос 15%. Кредитный лимит составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей — в других регионах. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года.

В ЦБ РФ ранее заявляли о необходимости выйти из программы 1 июля 2021 года, чтобы не допустить образования пузыря на рынке ипотеки.

По информации источников «Интерфакса», в ходе совещания ЦБ согласился на повторную пролонгацию программы, но с условием ее модификации.

К примеру, льготное ипотечное кредитование могут свернуть в июле в тех регионах, где цены на недвижимость выросли больше всего. По данным источников, программу могут не продлить в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Возможны и другие варианты изменений, отмечают источники.