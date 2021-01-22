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В Москве растут спрос и цены на апартаменты 

Российская Газета 2 часа назад
В Москве выросли спрос и цены на апартаменты
Фото: ТАСС
В Москве стремительно растет спрос не только на жилье, но и на апартаменты, вокруг статуса которых сломано немало копий. По итогам декабря только в центре столицы интерес покупателей к апартаментам вырос почти в полтора раза, если сравнивать с концом 2019 года. Чем это объясняется? И почему при покупке этой недвижимости стоит дважды взвесить все за и против?
В компании Skolkovo Realty говорят, что спрос на апартаменты рос еще с августа, но наиболее заметный рывок произошел в ноябре. Объясняется это просто — именно в это время в федеральном правительстве заговорили о придании апартаментам четкого правового статуса. Прозвучали и предположения, что уже построенные апартаменты могут получить статус жилья. Это и подстегнуло интерес — многие решили купить апартаменты, ведь стоят они ощутимо дешевле квартир. Разница в цене вполне может доходить до 20% и более. К примеру, однокомнатные апартаменты в строящемся апарт-комплексе у метро "Полежаевская" можно купить менее чем за 10 млн рублей. А цены на квартиры в расположенных напротив "сталинках" стартуют уже от 12 млн Почему же апартаменты дешевле? Все дело в том, что они относятся к нежилому фонду — формально это скорее гостиницы, а не жилые дома. И для их жителей такой статус оборачивается целым рядом минусов, рассказала "РГ" адвокат Наталья Тарасова.

"Во-первых, в помещении нельзя оформить постоянную регистрацию, — объясняет она. — Во-вторых, коммунальные платежи и налог там выше. В-третьих, на апартаменты не распространяются нормы, действующие в отношении жилых помещений. Так, жаловаться на шум ночью от соседей бесполезно. К тому же застройщик не обязан возводить вокруг здания с апартаментами социальную инфраструктуру, то есть школ и детских садов может рядом не быть".

Другим словами, въехав в современную высотку с апартаментами, вы можете остаться без прописки, а до детского сада или школы будете добираться на машине. Да и будут ли вам там рады без местной прописки? Так что юристы и риелторы советуют хорошо взвесить все риски. Тарасова подчеркивает, что изменение законодательства в отношении апартаментов пока лишь в планах и каким оно будет — вопрос.

"Пока не ясны критерии, которым должны будут соответствовать апартаменты для придания им статуса жилого помещения. Другими словами, не все приобретенные сейчас объекты войдут в жилой фонд", — считает она.

Риелторы добавляют, что интерес к апартаментам в прошлом году вырос не только в ЦАО — это коснулось всей столицы. Следом выросли и цены, но по сравнению с обычными квартирами совсем незначительно.

"Если апартаменты бизнес-класса подорожали на 4%, то квартиры того же класса — на 24%. Стоимость апартаментов массового сегмента увеличилась на 4%, а цена квартир того же сегмента — на 24%", — говорит "РГ" управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

По ее словам, в столице в прошлом году продали 5,6 тысячи апартаментов — это на 39% больше, чем в 2019 году. Рост спроса спровоцировало даже не обсуждение статуса апартаментов, считает Литинецкая, а высокая привлекательность недвижимости для инвестиций на фоне низких ставок по депозитам и введением налогов на вклады физлиц. То есть многие просто достали деньги с банковских счетов и вложили их в апартаменты, которые можно в перспективе или прямо сейчас сдавать в аренду — с этой точки зрения они действительно выглядят интересно.
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Комментарии
Недвижимость , Мария Литинецкая , Наталья Тарасова
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