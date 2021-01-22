Эксперт рассказал о рисках при покупке жилья с переуступкой прав

Распространение покупки строящегося жилья у физических лиц грозит новыми рисками. Об этом юрист Вячеслав Голенев рассказал «Российской газете».

Он отметил, что покупка прав на строящееся жилье у физлиц приобрела массовый характер в последнее время. Многие покупают его по переуступке прав по договору долевого участия. Мало кто осознает, что при этом возникают те же риски, что и в случае приобретения вторичного жилья.

К примеру, продавец может оказаться недееспособным либо у него может быть жена, согласия которой нет в договоре. Еще один правовой риск возникает, когда продавец просит указать в договоре половину стоимости недвижимости, чтобы избежать уплаты налогов.

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