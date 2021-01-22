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В России появился новый вид мошенничества с жильем 

Артём Кульша 2 часа назад
Эксперт рассказал о рисках при покупке жилья с переуступкой прав
Фото: ТАСС
Распространение покупки строящегося жилья у физических лиц грозит новыми рисками. Об этом юрист Вячеслав Голенев рассказал «Российской газете».
Он отметил, что покупка прав на строящееся жилье у физлиц приобрела массовый характер в последнее время. Многие покупают его по переуступке прав по договору долевого участия. Мало кто осознает, что при этом возникают те же риски, что и в случае приобретения вторичного жилья.
К примеру, продавец может оказаться недееспособным либо у него может быть жена, согласия которой нет в договоре. Еще один правовой риск возникает, когда продавец просит указать в договоре половину стоимости недвижимости, чтобы избежать уплаты налогов.
Директор центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве России Венера Шайдуллина назвала простоту оформления сделок на рынке недвижимости одной из причин роста мошенничеств в сфере жилья. Она высказала мнение, что заключение сделок с недвижимостью без участия нотариуса следует запретить.
В понедельник, как сообщал «Рамблер», в компании ДОМ.РФ рассказали, что в 2020 году в России был установлен абсолютный рекорд по выдаче ипотечных кредитов — 1,7 миллиона займов на 4,3 триллиона рублей (больше, чем в 2019-м, на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном).
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Недвижимость , Финансовый университет , "Российская газета"
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