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Эксперт оценил ситуацию на рынке аренды недвижимости в России 

RT на русском 34 минуты назад
Эксперт спрогнозировал рост стоимости аренды жилья в России на 13%
Фото: РИА Новости
Специалист по сделкам с недвижимостью, руководитель проекта «Квартира без рисков» Кирилл Манаенков оценил ситуацию на рынке аренды недвижимости в России.
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в случае принятия законопроекта, усиливающего контроль за сдачей жилья, это в первую очередь отразится на арендаторах.

«Стоимость аренды в таком случае повысится на 13%», — считает эксперт.

Ранее член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект, который Минстрой планирует внести в Госдуму до конца 2021 года. Новый закон выведет рынок частного наёмного жилья из серой зоны.
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Недвижимость , Сергей Жидаев , Госдума , Минстрой , ФБА "Экономика сегодня"
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