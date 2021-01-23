Эксперты рассказали, в каких городах жилье подорожало больше всего 

В 2020-м году среди городов-миллиоников жилье больше всего подорожало в Казани, Санкт-Петербурге и Челябинске. Об этом рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев , пишет ТАСС.

«На первом месте в рейтинге Казань, здесь за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% — с 78 129 до 94 967 рублей», — сказал Зайцев.

На втором месте Санкт-Петербурге: здесь цены увеличились на 21,5%, с 91 714 до 111 387 рублей. На третьем — Челябинск, где жилье подорожало на 21% (с 45 870 до 55 420 рублей).

Далее следуют Краснодар (рост в 20,2%), Волгоград (17,4%), Уфа (15,9%), , Новосибирск (15,5%), Омск (15,1%), Нижний Новгород (12,2%), Пермь (11,4%).

По словам Зайцева, подорожание произошло из-за ажиотажного спроса и в уменьшении на рынке объектов на начальной стадии строительства, когда цена на них минимальна.