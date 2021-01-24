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Владельцев жилых домов ждёт важное изменение 

Deita.ru и ещё 2 5 часов назад
Гостиницы в жилых домах предложили узаконить
Фото: deita.ru
В России хотят разрешить устраивать гостиницы в жилых домах. О том, что такая инициатива прорабатывается в Госдуме и Минсельхозе рассказала рассказала член комитета по социальной политике нижней палаты парламента Светлана Бессараб, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия". По её словам, пока в вопросе легализации гостиниц в частных домах речь идёт только о сельской местности.
Продвижение данной инициативы вызвано тем, что сейчас россияне массово нарушают закон, когда они сдают свои дома в курортных городах и природных зонах отдыха без перевода этих помещений или земельных участков в соответствующую категорию. Необходимость решения данной проблемы признал и член Совета Федерации Валерий Рязанский.
Сенатор отметил, что принятый ещё в 2019 году закон, по которому в жилых домах стало запрещено оказывать гостиничные услуги, сделал нелегальными порядка 350 тысяч мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском крае и Крыму.
Ранее сообщалось о том, что, согласно новым противопожарным правилам, россиянам разрешено жарить шашлыки только в специально оборудованных для этого местах.
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Комментарии 1
Недвижимость , Валерий Рязанский , Светлана Бессараб , Госдума , Совет Федерации , Минсельхоз , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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