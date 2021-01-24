Гостиницы в жилых домах предложили узаконить

В России хотят разрешить устраивать гостиницы в жилых домах. О том, что такая инициатива прорабатывается в Госдуме Минсельхозе рассказала рассказала член комитета по социальной политике нижней палаты парламента Светлана Бессараб , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия". По её словам, пока в вопросе легализации гостиниц в частных домах речь идёт только о сельской местности.

Валерий Рязанский. Продвижение данной инициативы вызвано тем, что сейчас россияне массово нарушают закон, когда они сдают свои дома в курортных городах и природных зонах отдыха без перевода этих помещений или земельных участков в соответствующую категорию. Необходимость решения данной проблемы признал и член Совета Федерации

Сенатор отметил, что принятый ещё в 2019 году закон, по которому в жилых домах стало запрещено оказывать гостиничные услуги, сделал нелегальными порядка 350 тысяч мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее сообщалось о том, что, согласно новым противопожарным правилам, россиянам разрешено жарить шашлыки только в специально оборудованных для этого местах.