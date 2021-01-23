Названы города-лидеры по росту цен на жилье в России 

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Казань, Петербург и Челябинск стали лидерами по росту цен на российские новостройки. Средняя стоимость квадратного метра в городе-миллионнике выросла в 2020 году на 13,9%. Сейчас она составляет 75,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу центра новостроек компании «Этажи» Сергея Зайцева.

Эксперт отметил, что скачок цен связан с тем, что на рынке сократилось число объектов на начальном этапе строительства, когда цена жилья минимальна.

Наиболее дорогим городом стала Казань. За год квадрат подорожал там на 21,6% — до 94 967 рублей. Ранее он стоил 78 129 рублей.

«На втором месте с отставанием всего в 0,1% Санкт-Петербург, где цены за год выросли с 91 714 до 111 387 рублей», — рассказал Зайцев.

Третье место занял Челябинск с ростом почти в 21% (с 45 870 до 55 420 рублей).

В пятерку вошли Краснодар, где квадр стал на 20,2% дороже и Волгоград (17,4%).

Также городами с взлетевшими ценами на новостройки признаны Уфа (15,9%), Новосибирск (15,5%), Омск (15,1%), Нижний Новгород (12,2%), Пермь (11,4) и Екатеринбург (9%).

Меньше всего жилье подорожало в Москве (7,4%) и Красноярске (5,7%).