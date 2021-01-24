Новостройки подорожали в 16 крупнейших городах России

Средние цены на новостройки в 16 крупнейших городах России в январе увеличились на 0,3% относительно декабря, до 88,6 тысячи рублей за квадратный метр. Аналитики уверены, что снижения стоимости первичной недвижимости ждать не стоит до насыщения рынка предложением.

В компании «Этажи» положительную динамику цен на первичную недвижимость в январе отметили во всех 19 городах присутствия. Наиболее выраженным этот тренд стал в Красноярске, где жильё подорожало на 2,88%. Похожую тенденцию консультанты заметили в Омске, оценив средний рост цен за месяц в 2,6%, — сообщает «Коммерсант».

Среднюю стоимость новостроек в столице без учёта элитных лотов и района Новой Москвы руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков оценил в 253,3 тысячи рублей за квадратный метр. Относительно декабря их цена выросла на 2,1%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 18%. По мнению специалиста, причины роста цен — льготная ипотека, падающий рубль и снижение привлекательности банковских вкладов.

В Санкт-Петербурге жильё в новостройках в среднем стоит 155,4 тысячи рублей за квадратный метр, за месяц его цена увеличилась на 3,3%, за год — на 24,2%.

Эксперты посоветовали покупателям дождаться насыщения рынка недвижимости, чтобы приобрести жильё по более выгодной цене.