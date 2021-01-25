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ВТБ: стоимость апартаментов в РФ будет приближаться к цене на квартиры 

РИА Недвижимость и ещё 1 3 часа назад
ВТБ: цены на апартаменты будут приближаться к стоимости квартир
Фото: ТАСС
Решение закрепить правовой статус апартаментов позволит девелоперам адаптировать свои текущие бизнес-модели под новые условия рынка, а стоимость апартаментов в Москве будет выравниваться со стоимостью аналогичных квартир, заявил генеральный директор проекта группы ВТБ — экосистемы недвижимости "Метр квадратный" — Вячеслав Дусалеев.
В Совете Федерации разработали законопроект, направленный на установление правового статуса многофункциональных зданий и апартаментов.
Дусалеев напомнил, что активный интерес к теме апартаментов возник минувшей осенью после инициативы перевести уже построенные такие объекты в категорию жилых помещений, а строительство новых ограничить. И спрос на их приобретение в Москве и Санкт-Петербурге вырос в два — два с половиной раза уже в третьей декаде ноября относительно аналогичных периодов месяца.

"Учитывая такой спрос на апартаменты, можно предположить, что их стоимость в Москве будет постепенно выравниваться со стоимостью соответствующих квартир", — отметил Дусалеев.

Согласно действующему на сегодняшний день законодательству апартаменты относятся к нежилым помещениям. Но несмотря на их статус или более высокие тарифы на обслуживание главное преимущество апартаментов заключалось в стоимости — традиционно она была на 10-15% ниже, чем у аналогичных по характеристикам квартир, указали в ВТБ.
На данный момент финальный статус такого типа недвижимости только прорабатывается и окончательно не определен. Рассмотрение законопроекта о статусе апартаментов может произойти уже осенью, а его одобрение вполне возможно до конца года, отметили в ВТБ. В этих условиях девелоперы могут занять выжидательную позицию в отношении строительства новых объектов и в первую очередь будут пытаться завершить ранее начатые проекты, считает Дусалеев.

"Поэтому, на наш взгляд, когда придет время утверждать законопроект, его влияние будет носить уже регулирующий характер, так как девелоперы успеют адаптировать под него свои бизнес-модели", — заключил он.

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Недвижимость , Банк ВТБ , Совет Федерации
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