ВТБ: цены на апартаменты будут приближаться к стоимости квартир

Решение закрепить правовой статус апартаментов позволит девелоперам адаптировать свои текущие бизнес-модели под новые условия рынка, а стоимость апартаментов в Москве будет выравниваться со стоимостью аналогичных квартир, заявил генеральный директор проекта группы ВТБ — экосистемы недвижимости "Метр квадратный" — Вячеслав Дусалеев.

Совете Федерации разработали законопроект, направленный на установление правового статуса многофункциональных зданий и апартаментов.

Дусалеев напомнил, что активный интерес к теме апартаментов возник минувшей осенью после инициативы перевести уже построенные такие объекты в категорию жилых помещений, а строительство новых ограничить. И спрос на их приобретение в Москве и Санкт-Петербурге вырос в два — два с половиной раза уже в третьей декаде ноября относительно аналогичных периодов месяца.

"Учитывая такой спрос на апартаменты, можно предположить, что их стоимость в Москве будет постепенно выравниваться со стоимостью соответствующих квартир", — отметил Дусалеев.

Согласно действующему на сегодняшний день законодательству апартаменты относятся к нежилым помещениям. Но несмотря на их статус или более высокие тарифы на обслуживание главное преимущество апартаментов заключалось в стоимости — традиционно она была на 10-15% ниже, чем у аналогичных по характеристикам квартир, указали в ВТБ.

На данный момент финальный статус такого типа недвижимости только прорабатывается и окончательно не определен. Рассмотрение законопроекта о статусе апартаментов может произойти уже осенью, а его одобрение вполне возможно до конца года, отметили в ВТБ. В этих условиях девелоперы могут занять выжидательную позицию в отношении строительства новых объектов и в первую очередь будут пытаться завершить ранее начатые проекты, считает Дусалеев.