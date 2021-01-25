В Москве перестроят штаб-квартиру «Почты России» 

"Почта России" готовится подписать соглашение с "Баркли" и "РКС Девелопментом" о редевелопменте своей штаб-квартиры на Варшавском шоссе на юге Москвы и здания у кластера "Винзавод", сообщила газета "Коммерсант".
По данным издания, "Почта России" передаст девелоперам ряд объектов под редевелопмент. Первыми станут головной офис почтового оператора на Варшавском шоссе (40 тысяч квадратных метров) и здание в Мрузовском переулке (12 тысяч квадратных метров). Штаб-квартиру почтового оператора девелоперы намерены перестроить в городской центр логистики. В Мрузовском переулке планируется создать научный центр с функцией коливинга. Инвестиции в оба проекта оцениваются в 5 миллиардов рублей.
О планах переехать с Варшавского шоссе "Почта России" сообщила в мае. Компания арендовала под новый офис 37 тысяч квадратных метров в бизнес-центре "ВЭБ Арена".
Московский девелопер "Баркли" Леонида Казинца и региональный застройщик "РКС Девелопмент" семьи Игоря Сагиряна летом объявили о создании альянса для совместной реализации проектов. "Баркли" в основном специализируется на строительстве жилой недвижимости в высших ценовых сегментах. "РКС Девелопмент" занимается жильем комфорт-класса.