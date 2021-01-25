В Москве перестроят штаб-квартиру «Почты России» 

По данным издания, "Почта России" передаст девелоперам ряд объектов под редевелопмент. Первыми станут головной офис почтового оператора на Варшавском шоссе (40 тысяч квадратных метров) и здание в Мрузовском переулке (12 тысяч квадратных метров). Штаб-квартиру почтового оператора девелоперы намерены перестроить в городской центр логистики. В Мрузовском переулке планируется создать научный центр с функцией коливинга. Инвестиции в оба проекта оцениваются в 5 миллиардов рублей.

О планах переехать с Варшавского шоссе "Почта России" сообщила в мае. Компания арендовала под новый офис 37 тысяч квадратных метров в бизнес-центре "ВЭБ Арена".