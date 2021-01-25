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В Москве объем сделок с элитными новостройками обновил шестилетний рекорд 

Прайм и ещё 1 1 час назад
В Москве объем сделок с элитными новостройками обновил рекорд
Фото: ТАСС
Объем сделок на рынке элитных новостроек Москвы в 2020 году вырос по сравнению с прошлым годом на 10% — до 112 миллиардов рублей, что стало рекордным результатом за последние шесть лет, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

"Общее количество сделок (премиум и де-люкс — ред.) составило порядка 1,3 тысячи, что на 11% превышает показатель прошлого года, а их суммарная стоимость достигла 112 миллиардов рублей, превысив значение 2019 года на 10% и результат 2018 года на 45%, обновив шестилетний рекорд", — указывается в нем.

В сообщении отмечается, что средняя стоимость предложения выросла на 10%, составив по итогам 2020 года 890 тысяч рублей за квадратный метр. В сегменте премиум рост за год составил 15% — до 696 тысяч рублей за квадратный метр, в сегменте де-люкс — 18%, до 1,3 миллиона рублей за "квадрат". Показатель достиг максимальных за последние пять лет значений в обоих сегментах.
По спросу, как указывается в релизе, лидирует район Дорогомилово — здесь заключена каждая четвертая сделка с элитными новостройками Москвы. На втором месте — район Пресненский (23%), на третьем — Раменки (8%). В Хамовниках, традиционном лидере рейтинга, сконцентрировано 7% сделок.
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