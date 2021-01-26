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Москвичи смогут сэкономить при регистрации недвижимости 

Российская Газета и ещё 6 2 часа назад
Москвичи смогут сэкономить при регистрации недвижимости
Фото: РИА Новости
С января значительная часть жителей Москвы получила возможность сэкономить при регистрации права на недвижимость, сообщает официальный портал мэрии mos.ru.
Сэкономить можно на госпошлине, которая взимается при регистрации недвижимости. С января этого года ее могут не оплачивать горожане, чьи права владения недвижимостью наступили ранее 31 января 1998 года. И при этом не важно, была ли квартира куплена, подарена или унаследована.
В то же время сам пакет документов для получения этой услуги в МФЦ остался прежним. Посетителям нужно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации и правоустанавливающий документ о возникновении права собственности.
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