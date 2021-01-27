«Общероссийский Народный Фронт» показал дома, в которых никто не захотел бы жить

Дома в России, в которых никто не захотел бы жить

Общежития в Чебаркуле и Черкесске и деревянный дом в поселке Умба — дома, в которых никто не захотел бы жить. Об этом сообщает канал «Общероссийский Народный Фронт» на платформе «Яндекс. Дзен».

Многие россияне продолжают жить в домах, непригодных для жизни. Например, в Чебаркуле Челябинской области есть «ледяной дом». Общежитие 1968 года постройки ни разу не ремонтировали, его регулярно затапливает, зимой помещения промерзают и покрываются коркой льда. Городская администрация провела экспертизу и признала здание пригодным для жизни. Жильцы провели независимую экспертизу — общий износ здания составил 74%.

В Черкесске есть по меньшей мере два общежития, в которых люди живут в непригодных для этого условиях. Там разрушены и смещены несущие конструкции, есть плесень и грибок, постоянно возникают порывы на сетях, перебои с водоснабжением и отоплением и другие проблемы.

В поселке Умба Мурманской области есть 90-летний деревянный дом, в котором живут пенсионерка и ее сын. Здание просело, одна из стен частично обрушилась, крыша отделилась от здания, есть проблемы с канализацией.