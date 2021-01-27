Россияне скупают жилье в Турции 

Граждане России стали чаще покупать недвижимость в Турции. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно подсчетам портала Turk.Estate, во второй половине 2020 года россияне потратили на приобретение жилья в Турции 4,6 миллиарда рублей — почти вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. В среднем они тратили на это около трех миллионов рублей.

Уроженка Курска по имени Наталья рассказала, что после переезда на постоянное место жительства в Турцию выяснила, что квадратный метр там меньше российского примерно четверть, детской медицины в привычном понимании в Турции нет, а смартфоны, ввезенные из другой страны, будут заблокированы в течение 120 дней, если их не зарегистрировать. К настоящему моменту Наталья уже вернулась в Россию.

«Люди просто не понимают, что приезжают в чужую страну с достаточно жесткими законами. Эти люди, как правило, путают туризм с эмиграцией, даже если съездили в Турцию раз 10», — высказал мнение проживший в Турции 10 лет риэлтор Игорь Журавлев (имя изменено).

Он отметил, что в Турции хоть и можно купить за 50 тысяч евро квартиру площадью около 100 квадратных метров, но сдавать ее в аренду будет практически невозможно, потому что она будет находиться далеко от моря, а жить там самому будет сложно без необходимой инфраструктуры.