Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.38
91.40
90.27
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
55.75
–0.48 Золото
1842.05
–0.25 РТС
1422.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.01
1.2128
+0.0020
20.01
1.2107
21.01

Россияне скупают жилье в Турции 

Артём Кульша 3 часа назад
Россияне скупают жилье в Турции
Фото: ТАСС
Граждане России стали чаще покупать недвижимость в Турции. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно подсчетам портала Turk.Estate, во второй половине 2020 года россияне потратили на приобретение жилья в Турции 4,6 миллиарда рублей — почти вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. В среднем они тратили на это около трех миллионов рублей.
Уроженка Курска по имени Наталья рассказала, что после переезда на постоянное место жительства в Турцию выяснила, что квадратный метр там меньше российского примерно четверть, детской медицины в привычном понимании в Турции нет, а смартфоны, ввезенные из другой страны, будут заблокированы в течение 120 дней, если их не зарегистрировать. К настоящему моменту Наталья уже вернулась в Россию.

«Люди просто не понимают, что приезжают в чужую страну с достаточно жесткими законами. Эти люди, как правило, путают туризм с эмиграцией, даже если съездили в Турцию раз 10», — высказал мнение проживший в Турции 10 лет риэлтор Игорь Журавлев (имя изменено).

Он отметил, что в Турции хоть и можно купить за 50 тысяч евро квартиру площадью около 100 квадратных метров, но сдавать ее в аренду будет практически невозможно, потому что она будет находиться далеко от моря, а жить там самому будет сложно без необходимой инфраструктуры.

«При общении с соотечественниками из интернет-групп "Русские в Стамбуле", "Русские в Анталье" стало ясно, что будущее российско-турецких отношений — тема вообще табуированная. Потому что "в доме повешенного не говорят о веревке"», — сообщает «Комсомольская правда».

Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Комментарии 3
Недвижимость , Игорь Журавлев , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение