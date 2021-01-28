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Forbes назвал «королей российской недвижимости» 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Фото: РИА Новости
Журнал Forbes опубликовал список "королей российской недвижимости" — компаний, получающих наибольший арендный доход.
Первое место заняла "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. По данным издания, за 2020 год компания заработала на аренде более 1,2 миллиарда долларов. Среди крупнейших объектов "площади" — оптово-розничный продовольственный центр "Фуд-сити" и торгово-развлекательный комплекс "Европейский".
На втором месте расположилась группа "Ташир" Самвела Карапетяна с арендным доходом в 585 миллионов долларов. Основные объекты компании — ТЦ "Рио" на Дмитровском шоссе, многофункциональный комплекс Kvartal West и гостиница Novotel Moscow City.
Замыкает тройку лидеров "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доход группы составил 460 миллионов долларов. "Сафмару" принадлежат отели Moscow Mariott Grand и "Националь", ТЦ "Калейдоскоп", а также почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.
Новичками рейтинга стала АФК "Система" Владимира Евтушенкова с доходом в 90 миллионов долларов и группа "РАМО-М" с 65 миллионами.
В Forbes объяснили, что считали только арендные доходы компаний. Площади, которые рантье используют для собственных нужд, не учитывали.
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Комментарии 1
Недвижимость , Экономика России , Самвел Карапетян , Владимир Евтушенков , АФК Система , Forbes
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