В России замедлился рост цен на вторичное жильё 

Ажиотаж на рынке вторичной недвижимости постепенно сменяется стагнацией. В январе 2021 года стоимость квартир в крупнейших российских городах впервые за несколько месяцев увеличилась менее чем на 2%. По мнению аналитиков, заметного роста цен уже не будет, хотя и рассчитывать на их снижение тоже не стоит.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в январе составила 86 280 рублей за кв. м, увеличившись на 1,6% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении подорожание составило 13,5%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦИАН

По подсчётам компании «Этажи», средняя цена квартир в 19 крупных российских городах за прошедший месяц выросла в среднем на 1,89%, до 67 400 рублей за кв. м. Это значение на 13,9% превышает показатели аналогичного периода в 2020 году.

В ЦИАН отмечают, что наибольшее подорожание вторичного жилья наблюдалось в Омске (+3%, до 60 200 рублей за кв. м), Воронеже (+3%, до 62 600 рублей) и Красноярске (+3%, до 73 700 рублей). Аналитики «Этажей» зафиксировали значительный рост цен в Тюмени, где квартиры стали стоить 79 620 рублей за кв. м, что на 2,9% выше значений прошлого месяца. Аналогичную динамику заметили в Новом Уренгое (133 200 рублей за кв. м), Перми (67 600 рублей) и Нижнем Новгороде (84 800 рублей).

В Москве, по данным ЦИАН, средняя стоимость вторичной недвижимости в январе составила 254 700 рублей за кв. м, поднявшись на 1% относительно декабря и на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, на рынке вторичного жилья наметились признаки стабилизации, поскольку впервые за три месяца средняя стоимость квартир выросла менее чем на 2%. Такую динамику эксперт связывает с замедлением роста цен на новостройки.

«Продавцы на вторичном рынке ориентируются на информационный фон и поведение застройщиков», — отметил он.