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Россияне установили рекорд по ипотечной задолженности 

Павел Тиунов 6 часов назад
Россияне установили рекорд по ипотечной задолженности
Фото: РИА Новости
Впервые в истории современной России суммарный долг россиян по ипотеке превысил 9 триллионов рублей, сообщает РИА Новости.
В декабре задолженность граждан РФ перед банками оценивалась на уровне 8,8 триллиона рублей. За последний месяц минувшего года сумма увеличилась на 1,7% и составила 9,1 триллиона рублей, сообщили журналистам в Центробанке.
В январе был зафиксирован еще один рекорд. На данный момент объем выданных ипотечных кредитов в России достиг исторического максимума (560,1 миллиарда рублей), увеличившись за декабрь на 14%.
Эксперты подсчитали, что под конец прошлого года также выросли (на 12,2%) показатели общего количества выданных ссуд до 211,5 тысячи заключенных договоров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», опрошенные «Коммерсантом» эксперты предположили, что в 2021 году объемы выдачи ипотеки в России сократятся: застройщики поднимут цены на жилье, так как снижения ставок больше не будет, при этом доходы россиян растут слабо.
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Недвижимость , Центральный банк России , РИА Новости
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