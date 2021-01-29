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Россияне задолжали триллионы рублей по ипотеке 

Вероника Полынина 5 часов назад
Россияне задолжали триллионы рублей по ипотеке
Фото: РИА Новости
Задолженность россиян перед банками по ипотечным кредитам в декабре 2020 года выросла на 1,7% и достигла 9,1 трлн рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.
В декабре российские банки выдали 211,5 тысячи ипотечных кредитов, достигнув рекордного объема в 560,1 миллиарда рублей. За месяц количество выданных ссуд выросло на 14%.
Средняя ставка по ипотеке в декабре снизилась на 0,02 процентного пункта — до 7,36%. Исторический минимум ставки был обновлен в августе 2020 года, когда она опустилась до 7,16%, в ноябре ставка составляла 7,38%.
Всего в 2020 году банки выдали россиянам ипотечные кредиты на сумму 4,296 трлн рублей — это на 50,8% больше, чем в 2019 году, передает «Интерфакс».
Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда было выдано кредитов на сумму 3,013 трлн рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский посоветовал россиянам, которые планируют взять ипотеку, сделать это в начале 2021 года. Позже ставки по ипотеке могут вырасти, как и цены на жилье.
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Комментарии
Недвижимость , Иван Капустянский , Центральный банк России , Интерфакс
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