Россияне задолжали триллионы рублей по ипотеке 

Задолженность россиян перед банками по ипотечным кредитам в декабре 2020 года выросла на 1,7% и достигла 9,1 трлн рублей, сообщает « Прайм » со ссылкой на данные Банка России

В декабре российские банки выдали 211,5 тысячи ипотечных кредитов, достигнув рекордного объема в 560,1 миллиарда рублей. За месяц количество выданных ссуд выросло на 14%.

Средняя ставка по ипотеке в декабре снизилась на 0,02 процентного пункта — до 7,36%. Исторический минимум ставки был обновлен в августе 2020 года, когда она опустилась до 7,16%, в ноябре ставка составляла 7,38%.

Всего в 2020 году банки выдали россиянам ипотечные кредиты на сумму 4,296 трлн рублей — это на 50,8% больше, чем в 2019 году, передает « Интерфакс ».

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда было выдано кредитов на сумму 3,013 трлн рублей.