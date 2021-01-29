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Миллиардер продал квартиры на Манхэттене на 900 миллионов долларов 

Прайм 4 часа назад
Миллиардер продал квартиры на Манхэттене на $900 млн
Фото: РИА Новости
За время работы в Манхэттене (престижный район Нью-Йорка) строительная фирма "Абсолют" российского миллиардера Александра Светакова продала там квартир почти на 1 миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.
Застройщик возвёл в Манхэттене семь жилых комплексов общей площадью 87 000 квадратных метров. При этом средняя стоимость 1 квадратного метра в этих проектах составляет 21 000 долларов. Светаков отметил, что три ЖК находятся в районе Трайбека, который входит в десятку самых дорогих районов США.
В США проектами "Абсолюта" занимается фирма Forum Absolute Capital Partners (FACP), основанная в 2012 году. Это совместная компания "Абсолюта" и Forum Properties Андрея Баринского и Владимира Зубрилина. К реализации проектов FACP привлекает американских застройщиков и партнёров.
Первый дом застройщик возвёл в 2016 году, и в нём было всего 13 квартир. Сейчас компания участвует в более масштабных проектах. Например, кондоминиум Greenwich West состоит из 170 квартир, а кондоминиум 100 Barclays — из 156 квартир.
По словам эксперта по рынку недвижимости Манхэттена Дмитрия Стасюка, самые дешёвые квартиры в проектах компании стоят от 13 500 за 1 квадратный метр, а в более престижных районах цена варьируется от 18 000 до 25 000 долларов за 1 квадратный метр.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг 30 самых крупных владельцев коммерческой недвижимости в России за 2020 год. Их доходы в совокупности рухнули на 24%, или на 1,9 миллиард долларов.
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Комментарии 1
Недвижимость , Александр Светаков , Владимир Зубрилин , Forbes
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