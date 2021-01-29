Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.95
$
75.60
92.02
91.81
Прогноз
01.02 – 08.02
$
73.29
88.86
Индексы и котировки Brent
55.13
+0.11 Золото
1852.06
–0.01 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2132
–0.0037
21.01
1.2169
26.01

ИИ предсказывает рост: что будет с ценами на квартиры в 2021 году 

Газета.Ru 19 минут назад
Ценам на жилье предсказали рост на 20-30% в 2021 году
Фото: Газета.Ru
Искусственный интеллект инвестиционной компании Realiste спрогнозировал очередное подорожание жилой недвижимости в России. Так, в этом году в крупных городах страны жилье может стать дороже на 20-30%. Эксперты считают такой прогноз преувеличенным, однако единогласно предупреждают, что снижения цен ждать точно не стоит.
В 2021 году цены на жилую недвижимость в России могут вырасти еще в среднем на 20%, подсчитал разработанный инвестиционной компанией Realiste искусственный интеллект. Согласно прогнозу, в некоторых городах рост может достичь 30%.
Для проведения анализа цен на недвижимость ИИ проверил сделки на рынке России с мая 2020 года. По его оценке, основной рост придется на Санкт-Петербург и Краснодар — до 30%, Сочи (29%), Казань и Нижний Новгород (по 23%), а также Москву (21%) и Калининград (20,5%). В какой-то момент стоимость недвижимости достигнет критических значений, и после этого спрос наконец начнет снижаться, отмечается в прогнозе.
В качестве причин повышения цен указываются низкие ставки по ипотеке, сокращение ставок по вкладам и растущий фондовый рынок.
По данным Realiste, менее чем за 9 месяцев 2020 года рост стоимости недвижимости по разным городам составил уже 20-30%, и есть все шансы, что тенденция продолжится и в 2021 году, поскольку предпосылок для изменения ситуации нет.
Несмотря на активное развитие технологического прогресса, иногда даже искусственный интеллект может ошибаться в прогнозах, предупреждает руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
Об этом же говорит и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин. По его словам, в 2021-м уже не будет такого ажиотажного жилищного спроса, и рынок на время замрет, поскольку на это есть несколько причин. Во-первых, покупательская способность населения не безгранична, а серьезного роста доходов россиянам 2021 год не сулит. Во-вторых, многие из тех, кто хотел решить квартирный вопрос, уже приобрели недвижимость — статистика показывает, что банки выдали огромное количество ипотек в 2020-м. В качестве третьей причины Щекин указывает тот факт, что повышенный спрос был спровоцирован в том числе льготной ипотечной программой, срок действия которой ориентировочно закончится 1 июля 2021 года. Но даже если ее продлят, влияние пониженных ставок на рынок будет все равно не таким сильным, как в 2020 году, добавляет эксперт.
Безусловно, повышения цен на недвижимость стоит ожидать, но нужно учитывать факторы, которые напрямую зависит от человеческих решений, а не от чистой статистики, утверждает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

«Первый — сроки действия льготной ипотеки, которая остается, особенно для регионов, драйвером роста. Второй фактор — рост объемов нового предложения. Если девелоперы будет сдерживать вывод новых объектов, это позволит им поднимать стоимость. Однако даже с учетом плановых повышений, связанных с выходом на новый этап готовности объектов, цифры в 20-30% кажутся нам завышенными», — считают в VSN Realty.

Глазунова также напоминает, что ориентироваться стоит на горизонт прогнозирования в полгода, и сейчас «Рубикон» для рынка — это официальная дата срока льготной ипотеки. Так, до июля в VSN Realty ожидают рост в диапазоне 7-15% для проектов разных форматов и ценовых ниш. О тех же факторах говорит и директор по маркетингу и продажам ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Согласно его прогнозу, рост составит не более 10%.
Но так или иначе, доступнее квартиры в 2021 году не станут, уверен Владимир Щекин. Он считает, что отката к старым ценам уже не произойдет, они продолжат плавный рост в силу продолжающегося колебания курса валют, снижения процентных ставок по депозитным вкладам и сохраняющейся пока экономической неопределенности.

«Конечно, цены не взлетят на 30% (такого не было даже в 2020-м). Пиковый порог составит, по нашим прогнозам, 10-15%. Тем, кто еще не приобрел недвижимость, не стоит ждать у моря погоды в надежде на снижение. Ждать снижения цен вообще не стоит — можно только надеяться, что они не будут стремительно расти», — предупреждает эксперт, добавляя, что только через несколько лет, когда экономическая ситуация более-менее стабилизируется, некоторые квартиры на вторичном рынке могут подешеветь: в старом жилом фонде, с неудачными планировками. И это произойдет только за счет выхода на рынок более интересных и качественных проектов, которым покупатели будут отдавать предпочтение.

По мнению Дмитрия Алексеева, снижение цен маловероятно произойдет в ближайшем будущем, однако замедление роста до значений, не превышающих уровень инфляции, может произойти уже в следующем году.

«Квартиры на первичном рынке Москвы в 2021 году, скорее всего, подорожают. Восстановление предложения, которое ожидается во втором полугодии, приведет к сглаживанию цен — стоимость жилья увеличится, уменьшится или останется на прежнем уровне в зависимости от локации и еще множества факторов (размер ключевой ставки ЦБ, скорость восстановления российской и мировой экономики после коронакризиса, рост реальных доходов и многое другое)», — отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

По прогнозам компании, к концу года средний квадратный метр на рынке новостроек будет выше в цене на 5-8%. При этом эксперт обращает внимание на тот факт, что умеренное и постепенное удорожание жилья — это позитивный процесс для строительной отрасли, в частности, для экономики вообще, а снижение стоимости жилья — это негативный сценарий, который приведет к неблагоприятным последствиям. Разумнее фокусироваться не на «снижении цен», а на балансе спроса и предложения, а также на создании благоприятных условий для развития отрасли, резюмирует Литинецкая.
Видео дня. Апартаменты в Москве за год подорожали на 7%
Газета.Ru: последние новости
Москва готова к обсуждению с Вашингтоном вопроса о сохранении ДОН Москва готова к обсуждению с Вашингтоном вопроса о сохранении ДОН В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России Новый закон: кто попадет под «гаражную амнистию» Новый закон: кто попадет под «гаражную амнистию»
Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Статьи , Дмитрий Алексеев , Александр Гуторов , Мария Литинецкая , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение