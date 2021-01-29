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Самую дорогую однушку нашли под Москвой 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Самую дорогую однушку нашли под Москвой
Фото: depositphotos.com
Самая дорогая однокомнатная квартира в России расположена в подмосковном Красногорске. Об этом свидетельствует рейтинг сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, который приводит «Агентство строительных новостей».
60-метровая однокомнатная квартира стоимостью 17,9 млн рублей в ЖК «Парк Рублево» в Красногорске возглавила рейтинг самых дорогих «однушек» России по версии ЦИАН. В составленный специалистами сервиса список не вошли квартиры, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге — обе столицы давно опередили остальную Россию по стоимости недвижимости.
На втором месте рейтинга — однокомнатная квартира площадью 54,2 кв. м стоимостью 16 млн рублей в ЖК «Вершина успеха» в Севастополе. Жилой комплекс расположен в километре от пляжа, из окон открывается вид на море и руины Херсонеса Таврического.
Названа стоимость самой дорогой комнаты в Москве
Третье место досталось «однушке» в ЖК «Мариинский бульвар» в Краснодаре. За этот объект придется заплатить 14 млн рублей. Квартира расположена в историческом центре города, ее площадь составляет 66 кв. метров, 21,6 из которых приходится на кухню.
На четвертой строчке — 63-метровая квартира в Калининграде, за которую просят 13 млн рублей. Составители рейтинга отмечают, что цена объекта завышена минимум на 5 млн рублей.
Замыкает пятерку квартира площадью 41,9 кв. метров в Южно-Сахалинске. «Однушка» расположена в ЖК «Атмосфера» 2015 года постройки, который примыкает к парку имени Гагарина. Неподалеку есть две школы, зоопарк, горнолыжный комплекс.
Как сообщал «Рамблер», ранее специалисты зафиксировали рост стоимости вторичного жилья в 2020 году в среднем на 8% на фоне ажиотажного спроса.
Видео дня. Апартаменты в Москве за год подорожали на 7%
Комментарии 1
Недвижимость , ЦИАН
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