На вторичном рынке жилья замедлился рост цен

В России замедлился рост цен на вторичном рынке жилья. При этом эксперты полагают, что снижения стоимости квартир на вторичном рынке в ближайшее время ждать не стоит. Рост продолжится, но в пределах 1%. Об этом написал "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН

В России впервые за несколько месяцев замедлился рост цен на вторичном рынке жилья. Как пишет "Коммерсант", средняя стоимость жилья в 16 крупнейших городах страны составила 86,28 тысяч рублей. Это на 1,6% больше, чем в декабре прошлого года и на 13,5% относительно января. При этом Пермь вошла в число городов, где месячный рост цен на вторичную недвижимость оказался почти в два раза больше средних для страны показателей. С декабря один квадратный метр "вторички" подорожал до 67,6 тыс. рублей (+2,9% за месяц).