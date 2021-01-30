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В России замедляется рост цен на вторичное жилье 

Прайм и ещё 1 30 января 2021
На вторичном рынке жилья замедлился рост цен
Фото: РИА Новости
В России замедлился рост цен на вторичном рынке жилья. При этом эксперты полагают, что снижения стоимости квартир на вторичном рынке в ближайшее время ждать не стоит. Рост продолжится, но в пределах 1%. Об этом написал "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
В России впервые за несколько месяцев замедлился рост цен на вторичном рынке жилья. Как пишет "Коммерсант", средняя стоимость жилья в 16 крупнейших городах страны составила 86,28 тысяч рублей. Это на 1,6% больше, чем в декабре прошлого года и на 13,5% относительно января. При этом Пермь вошла в число городов, где месячный рост цен на вторичную недвижимость оказался почти в два раза больше средних для страны показателей. С декабря один квадратный метр "вторички" подорожал до 67,6 тыс. рублей (+2,9% за месяц).
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заметил, что полученные данные говорят, что на рынке вторичного жилья намечаются признаки стабилизации. Ведь с октября по декабрь 2020 года средний рост стоимость жилья составлял более 2%. Эти изменения он связывает со снижением темпом роста цен на первичном рынке. При этом Попов считает, что квартиры на "вторичке" в ближайшие месяцы все равно продолжат дорожать. Однако их рост будет достаточно медленным — не более 1% в месяц.
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Комментарии 2
Недвижимость , Алексей Попов , ЦИАН
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