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«Апартаменты придется продавать»: дочь Юлии Началовой вынуждена покинуть квартиру мамы 

Teleprogramma.pro и ещё 6 9 часов назад
«Апартаменты придется продавать»: дочь Юлии Началовой вынуждена покинуть квартиру мамы
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина будет вынуждена в самое ближайшее время покинуть квартиру матери в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера». Александр Фролов и Юлия Началова. Фото: Globallookpress.com Месяц назад бывший возлюбленный Началовой хоккеист Александр Фролов неожиданно объявился и заявил о своих правах на недвижимость. Это подтвердил источник близкий к семье Началовой.
«Теперь апартаменты придется продавать, делить с ним. Вере мамина квартира, к сожалению, не останется: хоккеист фактически отобрал у нее жилье. Сейчас семья выезжает из квартиры».
Источник близкий к семье Началовой Напомним, что квартира Началовой когда-то досталась от бывшего мужа футболиста Евгения Алдонина. Позже Началова отписал Фролову, с которым в тот момент жила, половину из четырехкомнатных апартаментов площадью 167 квадратных метров. Он взамен выделил ей деньги на раскрутку альбома и на зарубежный тур. После смерти Началовой Фролов какое-то время ушел в тень, но вот теперь объявился и заявил о своих правах. больше по теме
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Таким образом, родителям артистки придется выставить на продажу ее роскошные апартаменты, чтобы раз и навсегда рассчитаться с любовником-совладельцем и приобрести для внучки более скромное жилье. Апартаменты оцениваются на данный момент в 90 миллионов рублей. Если их удастся продать за такую цену, то половину денег надо будет отдать хоккеисту, сообщает
«Комсомольская правда».
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Комментарии 1
Недвижимость , Александр Фролов , Евгений Алдонин , Комсомольская правда
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