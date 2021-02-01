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Средний размер ипотеки в России обновил исторический максимум 

Прайм и ещё 3 5 часов назад
Средний размер ипотеки обновил исторический максимум
Фото: ТАСС
Средний размер ипотеки в России в декабре прошлого года достиг 2,95 миллиона рублей, что стало новым историческим максимумом, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
По данным компании, в последний месяц 2020 года средний чек по кредитам на покупку жилья в стране после небольшого снижения в ноябре вернулся к росту. Так, за месяц он увеличился на 1% — до рекордных 2,95 миллиона рублей. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2020 года на уровне 2,93 миллиона рублей.
Одновременно россияне в конце прошлого года стали более ответственно подходить к выплате ипотечных долгов. Количество просроченных свыше 90 дней кредитов в декабре резко сократилось — на 5,9%, до 34,7 тысячи ссуд. Одновременно снизился и объем "плохой" ипотеки — на 4,3%, до 92,1 миллиарда рублей.
По данным ЦБ, задолженность россиян перед российскими банками по ипотеке в декабре выросла на 1,7% и впервые достигла отметки в 9,1 триллиона рублей. Средняя ставка по ипотеке в декабре оставалась стабильной, снизившись лишь на 0,02 процентного пункта — до 7,36%.
Ажиотажный спрос на ипотеку в России в настоящее время поддерживает программа льготного кредитования под 6,5%. В октябре прошлого года правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.
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Недвижимость , Ипотека , Антон Силуанов , Центральный банк России , РИА Новости
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